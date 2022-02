Ucraina: il giallo della fregata Hetman Sahaidachny affondata dal suo stesso equipaggio ucraino

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'ammiraglia della flotta ucraina, la fregata Hetman Sahaidachny, sarebbe stata distrutta nelle acque territoriali dell'Ucraina. A darne la notizia è l'agenzia Pravda ma come ormai di rito in questi giorni, nella lotta dell'informazione di propaganda, non ci sono conferme della perdita dell'unità navale. Secondo il racconto del media russo lo stesso equipaggio ucraino avrebbe deciso di affondare la fregata per evitare la cattura da parte della Marina russa dopo averne tolto le insegne e la bandiera. I media ucraini riportano di un danneggiamento all'unità navale in seguito ad un bombardamento aereo e di qui la decisione di affondare la nave. - (PRIMAPRESS)