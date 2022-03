Ucraina: il collegamento video di Zelensky a Firenze e il fallimento della telefonata di Macron e Scholz a Putin

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - "Questa guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere" in Occidente.Così il presidente ucraino Zelensky in collegamento video con la manifestazione per la pace a Firenze. E alla piazza lancia un appello: "Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina", "dai razzi, dagli aerei russi, dai missili". "79 bambini uccisi" e "nessuno lo dimentichi". "Questa guerra non è stata iniziata da noi",incalza. Dalla Russia "un'invasione cini- ca e crudele". Bombe "24 ore su 24" e poi chiede la liberazione del sindaco di Melitopol catturato dai russi e che fonti straniere parlano di torture. Intanto mentre Zelensky interviene nel collegamento di Firenze, a Mariupol continuano a suonare le sirene per i colpi delle forze di terre russe. A vuoto anche la telefonata di oggi tra Macron e Putin. Il presidente francese ha commentato che le accuse di Vladimir Putin di «flagranti violazioni» del diritto umanitario da parte delle forze ucraine sono «bugie». Lo riferisce l’Eliseo dopo la telefonata tra il presidente russo, il collega francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Durante la telefonata, il presidente francese e il cancelliere tedesco hanno nuovamente invitato la Russia a «un cessate il fuoco immediato» e a «fermare l’assedio» a Mariupol dove la situazione è «umanamente insostenibile». Fonti dell’Eliseo hanno riferito ai giornalisti che nella telefonata di oggi del presidente Macron e del cancelliere Scholz a Putin «non ha dato alcun segnale della volontà di sospendere la guerra. Noi ne traiamo una conseguenza: Putin dovrà prendere atto di sanzioni ancora più pesanti rispetto alle attuali». L’Eliseo ha anche detto che Macron ha chiesto a Vladimir Putin di «togliere l’assedio a Mariupol, è umanamente insostenibile», mentre le accuse del leader del Cremlino a Kiev di aver commesso violazioni del diritto internazionale umanitario sono state definite. - (PRIMAPRESS)