Ucraina: hackerati molti siti governativi. L'attacco non è stato ancora rivendicato

UCRAINA - Hackerati molti siti governo ucraino con un attacco informatico su larga scala. Lo comunica su Facebook il ministero ucraino dell'Istruzione, che parla di "attacco globale". Colpiti anche i siti di altri ministeri, compreso quello per le Situazioni di emergenza e gli Esteri, e il sito del governo. Kiev conferma: siti down ma nessun furto di dati personali. L'attacco, che avviene nel pieno delle tensioni con Mosca, non è stato rivendicato.