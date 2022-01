Ucraina, Guiterres (ONU) allontana il pericolo di una invasione. La Germania invia un ospedale da campo a Kiev ma nega le armi

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Sono risultate poco convincenti le rassicurazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guiterres nella conferenza stampa tenuta a New York sulla possibile invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Il rappresentante Onu si è limitato a dire "Qualsiasi invasione da parte di un Paese verso un altro Paese è contro il diritto internazionale e spero che ciò,ovviamente, non accada nelle circostanze attuali". Ma i timori di un'invasione russa crescono e non solo nella percezione degli Usa. La Germania ha annunciato l'invio di un ospedale da campo in Ucraina ma ha respinto invece le richieste di Kiev per l'invio di armi che sarebbe stato considerato da parte del governo di Putin come un atto belligerante. - (PRIMAPRESS)