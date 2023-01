Ucraina: gli USA stanziano 125 mln per l’invio di forniture elettriche. Serviranno a ripristinare la rete di energia

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti stanzieranno 125 milioni di dollari per inviare parti elettriche e altre forniture necessarie al ripristino della rete elettrica ucraina.

L'anticipazione arriva dall'amministratore dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) Samantha Power, come riferisce un corrispondente di Ukrinform.

"L'amministrazione Biden sta fornendo 125 milioni di dollari per parti elettriche e altre forniture per aiutare le squadre di riparazione in Ucraina a tenere il passo con gli attacchi russi che colpiscono il sistema elettrico del paese", afferma il rapporto. USAID prevede di utilizzare i soldi per procurarsi energia di riserva per i sistemi idrici e di teleriscaldamento di Kiev. Il finanziamento aiuterà anche a rifornire le forniture di turbine a gas, trasformatori e altre apparecchiature energetiche vitali. - (PRIMAPRESS)