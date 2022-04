Ucraina: Generale Mizintsev: "Tregua umanitaria solo con la resa di Azovstal"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "La tregua umanitaria inizierà quando le forze ucraine rintanate nello stabilimento delle acciaieria Azovstal di Mariupol, assediato dall'esercito russo, alzeranno la bandiera bianca". Lo ha detto il generale russo Mikhail Mizintsev citato dall'agenzia Tass. "Quando le forze ucraine innalzeranno bandiere bianche lungo l'intero perimetro delle acciaierie, l'esercito russo interromperà i combattimenti", aggiunge Mizintsev. Il sindaco ucraino di Mariupol ha detto che per evacuare i civili sarà necessario un intero giorno.

Putin ha accusato Kiev di impedire ai combattenti ucraini nell'acciaieria Azovstal di arrendersi. "Tutti i militari delle forze armate, i miliziani dei battaglioni nazionali e i mercenari stranieri che abbassano le armi avranno garantita la vita, un trattamento decente in base al diritto internazionale e cure mediche", ha detto Putin al presidente del Consiglio Ue Michel secondo quanto riferisce il Cremlino. Tuttavia "il regime di Kiev non permette che questa opportunità venga usata". - (PRIMAPRESS)