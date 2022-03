Ucraina: flebili spiragli nel terzo negoziato delle delegazioni. Podolyack e Slutsky: "Progressi"

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Parlare di spiragli verso qualche soluzione del conflitto in Ucraina, richiede sempre tutte le cautele ma gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra sono aumentati. I negoziatori ucraini e russi sono pronti a riprendere i colloqui nelle prossime ore dopo che la Russia nel fine settimana aveva attaccato il Centro internazionale ucraino Yavoriv per il mantenimento della pace e la sicurezza, una base a soli 25 km dal confine polacco che in precedenza ha ospitato istruttori militari della Nato. In quella circostanza sono state uccise 35 persone e ferite 134, secndo quanto riportato da funzionari ucraini. Nella giornata di oggi gli scontri a fuoco sono continuati e nel bombardamento di un condominio di 9 piani sono morte due persone e rimaste ferite molte persone. Ma le speranze di progressi diplomatici hanno mostrato qualche segnale.

"La Russia sta già iniziando a parlare in modo costruttivo", ha detto in un video online il negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak. "Penso che otterremo alcuni risultati letteralmente nel giro di pochi giorni". Un delegato russo ai colloqui, Leonid Slutsky, è stato citato dall'agenzia di stampa RIA per aver affermato di aver compiuto progressi significativi ed è possibile che le delegazioni potessero presto raggiungere una bozza di accordi. Nessuna delle parti ha detto cosa ha riguardato i punti sul tavolo. Tre round di colloqui tra le due parti in Bielorussia, l'ultimo lunedì scorso, si erano concentrati principalmente su questioni umanitarie. - (PRIMAPRESS)