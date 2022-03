Ucraina: evacuata nella notte la cittadina di Sumy. Era tagliata fuori dai collegamenti del resto del paese

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - E' stata completata l'evacuazione, nelle prime ore dell'alba, della cittadina di Sumy, ad est di Kiev. Era rimasta isolata per i danneggiamenti alle via d'acesso dopo i bombardamenti. Il governatore della regione nord-orientale dell'Ucraina, ha spiegato che l'operazione di evacuazione è potuta avvenire ieri sera dopo il cessate il fuoco concordato delle 19.30 ma poi questa mattina presto sono stati trasferite le ultime famiglie in direzione della città di Romny". La città di Sumy ha subito pesanti attacchi russi negli ultimi giorni ed è quasi tagliata fuori dal resto del Paese. Ventuno persone sono state uccise in un attacco aereo ieri notte. - (PRIMAPRESS)