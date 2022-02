Ucraina: esercitazioni militari in Bielorussia dove si sono concentrati circa 30 mila soldati

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - Al via in Bielorussia esercitazioni militari congiunte con la Russia, mentre crescono le preoccupazio i per l'accumulo di forze di Mosca ai confini con l'Ucraina. Secondo la Nato, queste manovre rappresentano il più grande dispiegamento militare di Mosca in Bielorussia dalla Guerra fredda, e per gli Stati Uniti si tratta di un'escalation delle tensioni sull'Ucraina. Per le esercitazioni la Russia ha spostato fino a 30.000 soldati, 2 battaglioni di sistemi missilisti i terra-aria S-400 e molti caccia. - (PRIMAPRESS)