Ucraina, Erdogan: "Putin vuole finire la guerra". Ma come? L'ipotesi di uno scambio ostaggi e restituzione Crimea"

(PRIMAPRESS) - ANKARA - Putin è stanco della guerra in Ucraina. La progressiva perdita di territori occupati dall'inizio dell'aggressione, un esrcito sempre più formato da mercenari senza molta formazione e una guerra lampo trasformtasi in un lungo conflitto stanno sfiancando il governo di Mosca. Il presidente turco Erdogan ne è convinto. "Ho incontrato Putin e ho l'impressione che voglia porre fine a questa situazione il prima possibile". Così il presidente turco Erdogan a proposito della guerra in Ucraina. "La situazione ora è problematica, ma lo scambio di 200 ostaggi grazie a un accordo potrebbe essere un passo avanti significativo",aggiunge.In caso di pace "le terre invase dovranno essere restituite all'Ucraina. Anche la Crimea". Infine,Ankara non toglierà il veto a Svezia e Finlandia nella Nato, se non collaborano sui presunti terroristi curdi. - (PRIMAPRESS)