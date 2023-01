Ucraina: ecco i punti caldi degli scontri di oggi 20 gennaio da Kupyansk a Kherson

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il Governo di Kiev ha reagito con forza contro la tragedia dell'elicottero precipitato con a bordo il ministro dell'Interno e del suo staff. Le forze ucraine hanno messo a segno 21 attacchi su concentrazioni nemici e altri sette sulle posizioni dei suoi sistemi missilistici antiaerei. Lo afferma il rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine delle 06:00 del 20 gennaio, pubblicato su Facebook ma che ovviamente resta da confermare.

"Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato nove attacchi missilistici, 23 attacchi aerei e più di 80 attacchi MLRS. Vi è una crescente minaccia di attacchi aerei e attacchi missilistici su oggetti civili in tutto il territorio dell'Ucraina", si legge nel rapporto.

Il nemico concentra i suoi sforzi principali sulla conduzione di operazioni offensive nelle direzioni Bakhmut e Avdiivka. Nelle direzioni Kupyansk, Lyman, Novopavlivka e Kherson, i russi si difendono.

Nell'ultimo giorno, le truppe ucraine hanno respinto gli attacchi nemici nelle aree di Novoselivske e Bilohorivka nella regione di Luhansk; Verkhniokamyanske, Krasnopolivka, Soledar, Krasna Hora, Paraskoviivka, Bakhmut, Ivanivske, Dyliivka, Vodiane, Marinka, Pobeda, Novosilka nella regione di Donetsk; Mala Tokmachka e Stepove nella regione di Zaporizhzhia.

Nessun gruppo offensivo nemico è stato rilevato nelle direzioni Volyn, Polissia, Sivershchyna e Slobozhanshchyna. Tuttavia, la Russia sta costruendo il suo gruppo aeronautico in Bielorussia con il pretesto di esercitazioni congiunte. Il nemico ha sparato con l'artiglieria sulle aree di Timofiyivka nella regione di Sumy; Veterynarne, Strilecha, Zelene, Starytsia, Vovchansk, Vilcha, Budarky, Krasne Pershe, Dvorichna e Kupyansk nella regione di Kharkiv.

In direzione di Kupyansk, sono state colpite le aree di Tavilzhanka, Vilshana, Orlianske, Kupyansk, Krokhmalne, Pishchane, Berestove, Stelmakhivka e Vyshneve nella regione di Kharkiv e Novoselivske nella regione di Luhansk.

In direzione di Lyman, il nemico ha colpito le foreste di Novoyehorivka, Makiivka, Ploshchanka, Chervonopopivka, Kreminna, Dibrova e Serebryanskie nella regione di Luhansk.

Nella direzione di Bakhmut, Verkhniokamyanske, Vyimka, Bilohorivka, Soledar, Krasna Hora, Bakhmut, Klishchiivka, Bila Hora, Kurdiumivka e Mayorsk nella regione di Donetsk sono finiti sotto il fuoco.In direzione Avdiivka, Kamyanka, Avdiivka, Vesele, Vodiane, Krasnohorivka, Heorhiivka, Marinka e Novomykhailivka nella regione di Donetsk sono state colpite.

In direzione Novopavlivka, il nemico ha colpito Vuhledar, Bohoyavlenka, Zolota Nyva, Velyka Novosilka e Neskuchne nella regione di Donetsk. Nella direzione di Zaporizhia, più di 20 insediamenti sono finiti sotto il fuoco di carri armati, mortai e artiglieria, in particolare Vremivka e Novopil nella regione di Donetsk, Olhivske, Malynivka, Huliaypole, Charivne, Bilohirya, Orikhiv, Mali Shcherbaky e Kamyanske nella regione di Zaporizhia. In direzione di Kherson, gli occupanti hanno bombardato, in particolare, Kachkarivka, Respublikanets, Tiahynka, Ivanivka, Novotiahynka, Tokarivka, Inhulets, Kherson, Blahovishchenske e Rozlyv. - (PRIMAPRESS)