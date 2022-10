Ucraina: dagli Usa nuovi aiuti per 725 mln di dollari e 400 dall’Arabia Saudita

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nuovo pacchetto di aiuti in armi all'Ucraina per 725 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. E' quanto ha riferito il Pentagono. In queste nuove forniture non ci sarebbero i sistemi anti-missile che aveva chiesto Kiev. L'ammontare dei sostegni degli Usa all'Ucraina dal gennaio 2021 sale a quota 18,2 miliardi di dollari. Aiuti umanitari per 400 mln di dollari a Kiev dall'Arabia Saudita. E l'agenzia di stampa saudita, SPA, ha riferito di una telefonata tra il principe ereditario, Salman, e il presidente Zelensky. - (PRIMAPRESS)