Ucraina: crolla un edificio sotto i missili russi nel Donetsk con 3 vittime e 11 feriti. Abbattuti palloni-spia

UCRAINA - Gli attacchi russi a Pokrovsk nella regione di Donetsk questa mattina all'alba hanno provocato 3 morti e 11 feriti rimasti coinvolti nel crollo in un edificio di 5 piani. Lo ha fatto sapere l'amministrazione militare regionale. Attacchi russi an- che a infrastrutture critiche della re- gione di Leopoli. Intanto, secondo il viceministro della Difesa di Kiev, la milizia privata Wagner e altri gruppi sostenuti da Mosca starebbero perdendo fino all'80% di alcune loro unità nell'assalto continuato alla città di Bakhmut, nel Donetsk.

Intanto, secondo la Tv statale ucraina sulla capitale sarebbero stati avvistati sei palloni-spia come quelli cinesi abbattuti sui cieli americani. L'aeronauti a ucraina riferisce di averne abbattuti alcuni, senza fornire ulteriori precisazioni. "Secondo informazioni non confermate, si sarebbe trattato di palloni che potevano trasportare attrezzature da ricognizione, forse lanciati per rilevare le difese antiaeree", afferma la tv citando l'amministrazione militare.Intanto è giunto a Kiev il ministro degli Esteri di Israele, Cohen.