Ucraina: continuare nella diplomazia ma nessuna decisione importante nel meeting tra Xi Jinping, Macron e Sholz.

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Nel pomeriggio di oggi 8 marzo, il presidente Xi Jinping ha tenuto un vertice virtuale con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Pechino.

Il presidente Xi ha sottolineato che l'impatto combinato dei principali cambiamenti globali e della pandemia, entrambi invisibili in un secolo, ha portato molteplici sfide globali che devono essere affrontate attraverso la cooperazione globale. La Cina e l'UE condividono molte idee comuni sulla promozione della pace, la ricerca dello sviluppo e il progresso della cooperazione. Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità per portare più stabilità e certezza in un mondo turbolento e fluido. È importante che le due parti rafforzino il dialogo, continuino a impegnarsi nella cooperazione e promuovano un progresso costante e duraturo delle relazioni Cina-UE. Lo sviluppo della Cina creerà uno spazio più ampio per la cooperazione Cina-UE. Le due parti devono, in base al principio del vantaggio reciproco, approfondire ulteriormente i partenariati verdi e digitali, nonché la cooperazione pratica in vari campi. Le due parti devono sostenere il multilateralismo e portare avanti un'importante agenda globale.

Il presidente Macron e il cancelliere Scholz si sono congratulati con la Cina per aver ospitato con successo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino. Il mondo deve affrontare molte sfide, hanno affermato, e ogni paese, agendo da solo, non farà che peggiorare le cose. La parte europea apprezza il ruolo importante e positivo della Cina negli affari globali ed è disposta a impegnarsi in una stretta cooperazione con la Cina per affrontare congiuntamente i cambiamenti climatici, la salute pubblica e altre importanti sfide globali. La parte europea è pronta a collaborare con la Cina per un vertice Cina-UE di successo e per portare avanti le relazioni Francia-Cina, Germania-Cina e UE-Cina.

Ma al di là del rafforzamento di visioni comuni sugli scambi commerciali, il motivo principale dell'incontro virtuale è stato la questione Ucraina.



Il presidente Macron e il cancelliere Scholz hanno condiviso le loro valutazioni e posizioni sull'attuale situazione in Ucraina. Hanno affermato che l'Europa sta affrontando la peggiore crisi dalla seconda guerra mondiale. Francia e Germania sostengono il raggiungimento di un accordo attraverso il negoziato e dando una possibilità alla pace. I due leader hanno ringraziato la Cina per la sua iniziativa sulla situazione umanitaria e hanno affermato che i due Paesi sono pronti a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina per promuovere i colloqui di pace e prevenire un'ulteriore escalation della situazione che potrebbe peggiorare la crisi umanitaria.



Il presidente Xi ha sottolineato che l'attuale situazione in Ucraina è preoccupante e la parte cinese è profondamente addolorata per lo scoppio della nuova guerra nel continente europeo. La Cina sostiene che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi devono essere rispettate, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere pienamente osservati, le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i paesi devono essere prese sul serio e tutti gli sforzi che contribuiscono alla soluzione pacifica della crisi deve essere sostenuto. Il compito urgente al momento è impedire che la situazione di tensione si intensifichi o addirittura sfugga al controllo. La Cina elogia gli sforzi di mediazione di Francia e Germania sull'Ucraina. La Cina manterrà la comunicazione e il coordinamento con Francia, Germania e UE e, alla luce delle esigenze delle parti coinvolte, lavorerà attivamente insieme alla comunità internazionale.



Il presidente Xi ha sottolineato che dobbiamo sostenere congiuntamente i colloqui di pace tra Russia e Ucraina e incoraggiare le due parti a mantenere lo slancio dei negoziati, superare le difficoltà, portare avanti i colloqui e ottenere risultati pacifici. Dobbiamo chiedere la massima moderazione per prevenire una massiccia crisi umanitaria. La Cina ha proposto un'iniziativa in sei punti sulla situazione umanitaria in Ucraina ed è pronta a fornire all'Ucraina ulteriori forniture di aiuti umanitari. Dobbiamo lavorare insieme per ridurre l'impatto negativo della crisi. Le sanzioni pertinenti influenzeranno la finanza globale, l'energia, i trasporti e la stabilità delle catene di approvvigionamento e danneggeranno l'economia globale che è già devastata dalla pandemia. E questo non è nell'interesse di nessuno. Dobbiamo sostenere attivamente una visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile. La Cina sostiene Francia e Germania nel promuovere un quadro di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile per gli interessi e la sicurezza duratura dell'Europa, e nel sostenere la sua autonomia strategica. La Cina sarà lieta di vedere un dialogo paritario tra l'UE, la Russia, gli Stati Uniti e la NATO.