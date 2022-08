Ucraina: continua la pressione su Zaporizhzhia. Colpite infrastrutture. La paura di attacchi violenti

(PRIMAPRESS) - KIEV - Continuati anche in mattinata gli attacchi su Zaporizhzhia. Stamane l'esercito delle Federazione russa ha colpito le infrastrutture della città. E' quanto riporta il Kiev Independent, che cita il sindaco ad interim, Kurtiev.Non è chiaro se i bombardamenti abbiano causato morti o feriti. L'Ucraina teme l'intensificarsi di attacchi in occasione della Giornata dell'indipendenza e a seguito del recente attentato vicino Mosca, dove è stata uccisa Darya Dugina, figlia di Aleksandr Dugin, noto come l'ideologo di Putin. Il governo di Mosca ha, infatti, accusato i servizi segreti ucraini di essere i mandanti dell'attacco alla vettura su cui viaggiava Dugina. - (PRIMAPRESS)