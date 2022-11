Ucraina: completato il ritiro delle truppe russe da Kherson senza spargimenti di sangue

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Mosca ritira le sue truppe da Kherson. Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha ordinato alle truppe di Mosca di ritirarsi dalla città ucraina di Kherson. L'ordine impartito da Shoigu riguarda tutte le truppe stanziate sulla sponda occidentale del fiume Dnipro. In serata si è completato il ritiro senza spargimenti di sangue. Questa nuova fase potrebbe segnare uno dei più significativi punti di svolta della guerra in Ucraina. Il comandante delle forze russe in Ucraina, Sergei Surovikin, aveva proposto un riposizionamento della linea difensiva a Est del Dnipro. - (PRIMAPRESS)