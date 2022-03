Ucraina: colpite tre scuole e una cattedrale a Kharkiv. Un milione di persone in fuga dal paese

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - I bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la cattedrale dell'Assunzione della città: lo riporta in un tweet il Kyiv Independent aggiungendo che gravi danni sono stati inflitti anche a Okhtyrka, dove decine di edifici residenziali sono stati distrutti. Un milione di persone sono già fuggite dall'Ucraina da quando le forze russe hanno invaso il Paese. Lo ha detto in un tweet l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi.E l'Onu conta 227 morti tra i civili. - (PRIMAPRESS)