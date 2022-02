Ucraina: colloquio telefonico Biden-Johnson: “Un conflitto creerebbe una crisi prolungata con danni al mondo”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La sovrapposizione di informazioni nel braccio di ferro tra Russia e Ucraina rende difficile stabilire che cosa potranno riservare le prossime ore. Il grande quesito è se prevarrà lo scontro a fuoco ventilato dagli USA o la mediazione per cui si stanno battendo alcuni leader occidentali. I media, in questo caso la Cnn riporta che Zelensky sarebbe informato dell'attacco che scatterebbe mercoledì 16 febbraio. Giornata che Zelensky ha dichiarato "Giornata dell'unità". Intanto la Cbs, citando un funzionario americano, riferisce che alcune truppe russe vicino al confine con l'Ucraina hanno iniziato a muoversi in "posizioni da attacco".

Ma il susseguirsi delle notizie in serata riportano di un colloquio telefonico tra Biden e Johnson in cui si sarebbe parlato di uno spazio alla diplomazia vista come una opportunità fondamentale. In altre parole questo scontro armato non lo vuole nessuno. I due leader commentano convinti "una ulteriore incursione in Ucraina comporterebbe una crisi prolungata per la Russia e danni al mondo". - (PRIMAPRESS)