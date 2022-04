Ucraina, Borrell (Ue): "Occorrono meno applausi e più aiuti in armi"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "La guerra deve finire il prima possibile ma non in qualunque maniera.. Dobbiamo continuare ad appoggiare l'Ucrai- na,ci vogliono meno applausi e più aiuti,più armi", ha detto l'Alto rappresentante per gli Esteri Ue, Borrell, al Parlamento Ue."Abbiamo dato 1 mld di euro all'Ucraina, quanto quello che paghiamo ogni giorno a Putin per energia". E Michel,presidente del Consiglio europeo,ha detto:questa non è un'operazione speciale.Sono crimini di guerra.Non gi- reremo le spalle, Faremo il possibile per assicurare i colpevoli alla giustizia. - (PRIMAPRESS)