Ucraina: bombe su un convoglio di civili a Kharkiv. Venti le vittime tra cui 10 bambini

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Venti civili ucraini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella regione di Kharkiv nel nord-est del paese mentre stavano lasciando la zona in auto. Tra le vittime ci sarebbero anche dieci bambini,lo afferma il governatore locale Oleh Syniehubov. L'attacco - il secondo contro un convoglio di civili in fuga negli ultimi giorni - è avvenuto nel distretto di Kupiansy. "Un atto crudele che non può essere giustificato". - (PRIMAPRESS)