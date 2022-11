Ucraina: blackout elettrico in tutto il paese per gli attacchi russi all’operatore Ukrenergo

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Una notte con blackout in tutto il Paese quella appena trascorsa in Ucraina. Il gestore del servizio di trasmissione dell'elettricità ucraino Ukrenergo aveva annunciato blackout in tutto il Paese.Tra le regioni più colpite, quelle di Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy e Kharkiv. L'operatore Ukrenergo è posseduto al 100% dal governo ucraino, ed è l'unico operatore delle linee di trasmissione ad alta tensione nel Paese. I blackout sono dovuti agli attacchi delle forze armate russe, che hanno preso di mira molte infrastrutture energetiche ucraine danneggiandole. - (PRIMAPRESS)