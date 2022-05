Ucraina, Azovstal: la complicata trattativa per liberare i “resistenti” dell’ acciaieria. L’appello delle mogli dei soldati

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Negoziati molto complicati e delicati proseguono per salvare la nostra gente di Mariupol, dall'acciaieria Azovstal". Così il presidente ucraino Zelensky nel suo consueto videomessaggio, nel quale è tornato a chiedere all'Occidente "l'embargo petrolifero" contro Mosca. "Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare il Donbass, per intensificare il loro at- tacco nel sud dell'Ucraina", ha detto. L'operazione speciale russa è fallita, ma "gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco". - (PRIMAPRESS)