Ucraina: attacchi nella notte con droni russi. Zelensky a Minsk per un incontro con Lukashenko

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La capitale Kiev è ancora sotto attacco. Nella notte sono stati, abbattuti 20 droni russi lanciati dal mar d'Azov. Danneggiate diverse infrastrutture e anche oggi vige il blackout di emergenza. Allarme aereo in numerose regioni e combattimenti a distanza ravvicinata a Bakhmut, in Donetsk. "Pronti a ogni scenario di difesa",dice Zelensky. Intanto il presidente russo è a Minsk, dall'omologo bielorusso Lukashenko nel tentativo di indurre l'alleato di Putin a rivedere le sue posizioni. Per Kiev, infatti, Putin e Lukashenko faranno il punto su un'"ulteriore aggressione" e un "più ampio coinvolgimento bielorusso". - (PRIMAPRESS)