Ucraina: ancora combattimenti a Severodonetsk. Squadre partigiane tentano la resistenza

UCRAINA - Severodonetsk,Zelensky:quadro difficile "La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti nelle strade rimane estremamente difficile". Così il presidente ucraino, Zelensky, deplorando "i raid aerei, l'artiglieria e i costanti lanci di missili". Secondo Mosca le forze ucraine sono in ritirata, mentre Kiev parla di combattimenti per riconquistare la città. Intanto, il sindaco di Kiev, Klitschko, riferisce di diverse, forti esplosioni "nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky". Una persona è rimasta ferita, ma non risultano vittime.