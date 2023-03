Ucraina, aiuti Usa attesi da Kiev ma saranno solo munizioni. Pentagono: “Noi non siamo in guerra con la Russia”

(PRIMAPRESS) - KIEV - L'anticipazione di un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da parte di John Kirby, il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, ha messo in fibrillazione il governo di Kiev. Perchè l'aiuto consisterebbe in munizioni per l'artiglieria di cui già dispongono, soprattutto per i lanciarazzi ad elevata mobilità. Questo è quanto ha anticipato Kirby precisando: "Solo unilateralmente, gli Stati Uniti avranno un altro round di assistenza per l'Ucraina e questo includerà munizioni per sistemi che l'Ucraina ha già, come l'Himars e l'artiglieria". Una precisazione che arriva a distanza di 24 ore dalle accuse di Mosca di sostegno degli USA ad operazione con droni sul territorio russo. Una smentita che arriva anche dal Pentagono: "L'idea che noi forniamo intelligence o informazioni agli ucraini per attaccare località all'interno della Russia non ha senso". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, rispondendo alle accuse del vice ministro degli Esteri russo, Serghei Riabkov. "Non siamo in guerra con la Russia, né cerchiamo la guerra con la Russia", ha sottolineato. - (PRIMAPRESS)