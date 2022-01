Uccisione piccolo Daniele a Morazzone. Cartabia chiede chiarimenti sul permesso concesso al padre

(PRIMAPRESS) - VARESE - Sull'uccisione del piccolo Daniele a Morazzone, le domande legittime che si sono poste in molti sul perchè sia stato possibile consentire al padre Davide Paitoni di vedere il figlio senza assistenza, ha spinto anche la ministra della Giustizia Cartabia a chiedere chiarimenti e accertamenti per capire perchè l'uomo, con precedenti di violenza e agli arresti domiciliari, potesse vedere il figlioletto di 7 anni che ha accoltellato Al 40enne è stata contestata la premeditazione perchè dopo aver ucciso il figlioletto, è andato dalla ex moglie che lo aveva denunciato per maltrattamenti e l'ha accoltellata. In mattinata l'uomo era stato interrogato ma è rimasto in silenzio dal Gip. - (PRIMAPRESS)