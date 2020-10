Uccisione cinghiali a Roma: è scontro tra Oipa e Amministrazione comunale

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chiede a Roma Capitale e Regione Lazio perché è stato deciso di uccidere sbrigativamente una mamma cinghiale e i suoi sei cuccioli che avevano trovato riparo in un'area giochi del quartiere Aurelio invece di salvare la loro vita date le soluzioni alternative che erano state offerte dalle associazioni. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto agli uffici la costituzione immediata di una commissione d’inchiesta amministrativa per fare luce sui fatti e valutare eventuali profili di responsabilità.

Sul fronte dell’opposizione, Volpi (Fdi), difende l’operato della polizia metropolitana e accusa la sindaca di una mancanza di programmazione per un fenomeno che si è verificato in altre circostanze. - (PRIMAPRESS)