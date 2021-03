Uccisione Cerciello Rega: il pm chiede due ergastoli per gli assassini ma restano ancora delle zone d'ombra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al processo per l'uccisione del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega,il pm ha chiesto l'ergastolo per i due giovani americani Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth, accusati di concorso in omicidio. Il delitto avvenne il 26 luglio 2019, nel quartiere romano di Prati. Cerciello venne accoltellato mentre era con un collega, rimasto lievemente ferito. Secondo la ricostruzione dei Pm:"I carabinieri si sono qualificati hanno mostrato il tesserino. Quella di Helder e Hjorth "non fu legittima difesa" andarono all'incontro armati. Una ricostruzione, tuttavia, che pur nel riconoscimento della colpevolezza dei due ragazzi, lascia diverse zone d'ombra. - (PRIMAPRESS)