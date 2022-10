Ucaraina, Zelensky: “Con Meloni continuità con il governo Draghi”. Respinte le accuse di “bombe sporche”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il presidente ucraino Zelensky ha detto che la premier Meloni gli"ha assicurato pieno sostegno contro l'aggressione russa" e che si è detta favorevole alla "comune alleanza". "Credo che abbiamo costruito un'ottima relazione in continuità con il periodo avviato da Draghi" Zelensky lo ha detto nell'intervista al Corsera in cui ha spiegato di aver chiesto all'Italia armi per la difesa antiaerea e di aver invitato Meloni a Kiev. Invito che è stato accolto da neo presidente. Infine "Nessuna bomba sporca Mosca cerca solo giustificazioni" ha detto Zelensky. - (PRIMAPRESS)