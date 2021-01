Twitter oscura l’account di Donal Trump dopo Capitol Hill e il social perde il 2% delle azioni

(PRIMAPRESS) - USA - In calo di oltre il 2% le azioni di Twitter nell'after hour dopo l'annuncio che la società ha sospeso definitivamente l'account del presidente Usa Trump a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza. Mercoledì Twitter aveva bloccato tempoaneamente l'account personale che conta più di 88 milioni di follower,in seguito all'assedio di Capitol Hill da parte dei manifestanti pro-Trump e aveva messo in guardia che ulteriori violazioni si sarebbero tradotte in un provvedimento di chiusura permanente. - (PRIMAPRESS)