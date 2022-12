Twitter e Elon Musk sotto scacco di un hacker: “Pagami 276 mln di dollari o cancello 400 milioni di dati di utenti”

(PRIMAPRESS) - USA - Elon Musk sotto scacco degli hacker. Un 'ladro di identità' avrebbe minacciato il neo proprietario di Twitter, di vendere i dati di 400 milioni di utenti tra i quali "politici e celebrities",se non riceverà 276 mln di dollari. Il maxi furto risalirebbe all'inizio del 2022 ma per alcuni esperti si tratta di numeri troppo grandi per essere veri. Tuttavia, secondo l'azienda di cyber security Hudson Rock la minaccia, che è del 24 dicembre, è "credibile". L'hacker, che si fa chiamare 'Ryushi', sostiene che se otterrà dall'ad di Twitter la somma richiesta cancellerà tutti i dati rubati. - (PRIMAPRESS)