Twitter blocca l'account della portavoce della Casa Bianca per una notizia sul figlio di Biden in attesa di verifica

(PRIMAPRESS) - USA - Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, Twitter ha bloccato l'account della Casa Bianca. Questa volta dopo Trump è la portavoce Kayleigh McEnany, per aver condiviso una notizia del New York Post sui rapporti tra Hunter Biden, il figlio di Joe Biden e una società ucraina. Fb e Twitter hanno bloccato la diffusione della notizia."L'hanno bloccata perché cercava di diffondere la verità" ha commentato Trump. McEnany parla invece di "censura". Fb e Twitter hanno fermato la diffusione del presunto scoop del New York post in attesa di verificarne la veridicità. - (PRIMAPRESS)