Tv: questa sera a PresaDiretta (Rai3) intervista a Gasparov sull'attacco russo in Ucraina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Garry Kasparov, il campione di scacchi che fino al 1991 è stato cittadino dell'Unione Sovietica ed oggi con cittadinanza croata, sarà intervistato a PresaDiretta (Rai3) in onda questa sera alle 21,30. "Le proteste del popolo russo contro la guerra sono il sintomo che Putin si sta indebolendo, la guerra sta andando nella direzione sbagliata per lui. Per la Russia l'unico modo di uscire dall'isolamento sarà rimuovere Putin dal potere". Sono le parole di Kasparov.

“Putin ha distrutto qualsiasi opposizione organizzata in Russia. Oggi vediamo migliaia di persone che vengono arrestate semplicemente per aver contestato la guerra. Molte di loro potrebbero finire in galera per anni. Ed è fantastico che nonostante il rischio enorme che si corre la gente lo stia facendo comunque”. “Putin ha speso molti soldi in armamenti, per l'apparato di sicurezza e per la propaganda, togliendo risorse dalla sanità, dal sistema sociale, da quello abitativo, dall'educazione e le persone non sono stupide”. - (PRIMAPRESS)