Turiste belghe investite: è omicidio stradale plurimo. L’investitore risultato positivo ai narco-test

(PRIMAPRESS) - ROMA - È risultato positivo ai test per alcool e droga l'uomo che era stato fermato perchè accusato di aver travolto sabato scorso con la propria vettura le due turiste belghe di 24 e 26 anni,sulla bretella della A24 a Roma. L'uomo è accusato di omicidio stradale plurimo. Le ragazze erano scese dall'auto per soccorrere persone coinvolte in un altro incidente. L'uomo che le ha investite,un 40enne, aveva abbandonato l'auto con lo sportello aperto ed era fuggito a piedi ma è stato rintracciato. - (PRIMAPRESS)