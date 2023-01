Turista israeliana aggredita a Roma: si cerca un senzatetto polacco. La ragazza ancora in prognosi riservata

(PRIMAPRESS) - Roma - E' stato identificato l'uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana alla stazione Termini a Roma. Si tratta di un ragazzo di origine polacca di 25 anni, probabilmente un senzatetto. Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio. La ragazza, che è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, è stata ferita davanti a una biglietteria automatica e le riprese delle telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze avrebbero permesso l'individuazione dell'aggressore. - (PRIMAPRESS)