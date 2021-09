Turismo, un raid solitario di un T.O. in bicicletta da Milano-Roma per protestare contro i divieti di viaggio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Una protesta nel nome degli operatori turistici che lamentano ancora troppe restrizioni per viaggiare. Non in piazza e senza striscioni di alcun genere. Questa volta la protesta si muove in una solitaria e lunga tappa in bicicletta che il tour operator Daniele Tonani, titolare della Focus Himalaya Travel, ha deciso di compiere partendo da Milano per raggiungere Roma. La missione è arrivare nella capitale il 27 settembre prossimo per la Giornata Mondiale del Turismo e consegnare ai ministri Speranza (Salute) e Garavaglia (Turismo) una lettera-manifesto "Per la libertà di viaggiare" che chiede le aperture a nome della Federazione Tour Operator. “Siamo ormai fermi da un anno e mezzo - afferma Tonani - Totalmente fermi. All’inizio poteva andar bene, ma adesso conosciamo molte cose della pandemia, abbiamo i vaccini, i protocolli giusti e queste restrizioni non hanno più senso. Io sono passato da un milione e mezzo di fatturato a 35mila euro. - (PRIMAPRESS)