Turismo: presentato in streaming l'Hospitality Digital Space di Riva del Garda Fierecongressi

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Presentazione in streaming per l’Hospitality Digital Space, il salone dell’accoglienza che si terrà, sempre con la formula digitale, dal 1° al 4 febbraio. Sono intervenuti l’assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini ed Alessandra Albarelli, Dg del complesso fieristico. L’evento ha in programma 70 eventi, 100 speaker coinvolti per un totale di oltre 3.500 minuti di diretta per fare il punto sul futuro dell’ospitalità e dei nuovi concetti di accoglienza turistica. - (PRIMAPRESS)