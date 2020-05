Turismo: in viaggio, ma all'interno della regione, circa 7 mln di italiani per il ponte di giugno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ponte del 2 giugno, anche se limitato al solo spostamento all’interno della regione (da mercoledì 3 giugno scatta il via libera per la mobilità tra regioni), muoverà, secondo le previsioni, circa 7 milioni di italiani per le prime vacanze dopo il lungo lockdown. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti. Ancora presto per fare le previsioni, invece, sui confini nazionali aperti anch’essi dal 3 giugno prossimo per capire se l’incoming straniero riprenderà immediatamente. Negli ultimi 3 mesi il turismo nazionale ha perso 81 mln di presenze e 20 mld di incassi. - (PRIMAPRESS)