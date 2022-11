Turismo: il BTO 2022 di Firenze chiude con i numeri del Piano di investimento enogastronomico della Spagna

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Al BTO di Firenze, la rassegna appena chiusa sui nuovi trend del turismo, Gonzalo Ceballos, Direttore dell'ufficio spagnolo del Turismo a Roma ha presentato il Piano Nazionale di turismo enogastronomico. Alla luce dell’aumento dell’importanza dell’enogastronomia come driver per il turismo. Le Destinazioni stanno sviluppando strategie e relative azioni per sfruttare questa opportunità, lavorando sui propri punti di forza (la ristorazioni, i prodotti o la vocazione dei territori) per creare un’offerta di prodotti turistici collegati e una promozione coerente.

Per la Spagna, agroalimentare ed enogastronomia sono driver fondamentali per l'incoming iberico. infatti è il settimo esportatore mondiale di questo tipo di prodotto. Il paese conta ben 102 prodotti gastronomici Dop e 97 produzioni vinicole Doc, la guida michelin attesta 257 locali stellati in Spagna. Alla luce di questi dati nasce anche il Piano Nazionale Enogastronomico Turistico, che fa parte del Piano per la Modernizzazione e la Competitività del Settore Turistico, si articola su quattro assi: transizione verde e sostenibilità, efficienza energetica, transizione digitale e competitività; e dispone di una dotazione complessiva di 68,6 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)