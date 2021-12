Turismo estero: le limitazioni di viaggio interesserebbero oltre 2,1 mln di italiani costretti a rinunciare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 2,1 milioni gli italiani ai quali le limitazioni per la ripresa dei contagi di Covid non consentiranno le vacanze di Natale all'estero, secondo le prime stime dei maggiori tour operator italiani. Le restrizioni annunciate da molti Paesi per la variante Omicron, spingono a posticipare le prenotazioni all'estero, dalle grandi capitali europee alle destinazioni più lontane, e a orientarsi verso mete nel territorio nazionale. In Italia il prezzo più salato della ripresa dei contagi rischiano di pagarlo le strutture legate al turismo outgoing. - (PRIMAPRESS)