Turismo, destinazione Canarie per la Convention Fiavet di ottobre nel segno della sostenibilità economica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 25 al 30 ottobre 2022 le Fiavet regionali si ritroveranno nell’isola delle Canarie per la Convention annuale delle imprese di viaggio di Confcommercio. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e gli illustri ospiti politici e istituzionali, interlocutori diretti con cui condividere i risultati raggiungi e quelli attesi, per avviare comuni strategie adatte alle nostre realtà imprenditoriali. Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza, in uno scenario molto complesso, ma anche stimolante, che pone le imprese di fronte a nuove sfide da affrontare con innovazione, dialogo e transizione verso la sostenibilità economica e ambientale. - (PRIMAPRESS)