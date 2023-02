Turchia: madre e figlio salvi dopo 70 ore sotto le macerie ad Hatay. Il numero delle vittime salito a 17 mila

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Dopo 70 ore sotto le macerie di un edificio crollato, una donna e il figlio sono stati tratti in salvo dai soccorritori nel distretto di Akevler di Hatay,in Turchia. Alle ricerche ha partecipato anche il vicesindaco, che sui social non oscurati da Erdogan, ha parlato di "un miracolo". Ieri il salvataggio di un ragazzo da parte dei Vigili del fuoco italiani, e di una neonata ancora legata con il cordone ombelicale alla madre senza vita. Continua intanto a salire il bilancio dei morti, che sono oltre 17 mila in Siria e Turchia. - (PRIMAPRESS)