Turchia: il sisma fa esplodere un gasdotto nella provincia di Hatay. Incendio in corso

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Esplosione nella provincia di Hatay più meridionale della Turchia, anch'essa colpita dal terremoto di magnitudo 7.9. Il sisma ha causato lo scoppio e l'incendio di un gasdotto come ha riferito l'agenzia IHA. Il capo del villaggio di Topbogaz ha informato che dopo il devastante terremoto, l'esplosione è avvenuta in due diverse sezioni di un gasdotto, tra le quali c'è una distanza di circa tre chilometri. L'incendio in questo gasdotto non è ancora spento. Botas, la compagnia statale turca di petrolio greggio e gas naturale e società commerciale, aveva annunciato in precedenza che il devastante terremoto non ha danneggiato il lavoro degli oleodotti, ma come misura precauzionale è stato deciso di interrompere la fornitura di gas naturale in un numero di regioni, tra cui Hatay, che si trovano vicino all'epicentro del sisma. - (PRIMAPRESS)