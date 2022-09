Turchia: arrestato Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, uno dei capi dell’Isis. Rientrava dalla Croazia

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Il presidente turco Erdogan ha annunciato l'arresto di uno dei leader del gruppo terroristico dello Stato islami- co. Lo riferisce la rete turca Ntv citata dall'agenzia russa Tass. Erdogan ha fatto l'annuncio ai giornalisti a bordo del suo aereo al ritorno da un viaggio in Croazia. Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, ar- restato in Turchia, è il numero tre dell'Isis dopo Abu Bakr al-Baghdadi morto nel 2019 e Abu Hassanal-Hashemi al-Qurashi, ritenuto il fratello di Baghdadi e attuale leader dell'Isis. - (PRIMAPRESS)