Turchia: 8 persone sono morte in un incendio scoppiato in un reparto Covid nell'ospedale universitario di Gaziantep

TURCHIA - Un incendio scoppiato nel reparto Covid di terapia intensiva dell'ospedale dell'Università Sanko, di Gaziantep, in Turchia, ha causato la morte di 8 persone. Ne ha dato notizia il governatore della provincia. Altri 11 pazienti sono stati trasferiti in ospedali vicini. L'incendio sarebbe stato causato dall'esplosione di un respiratore. Le terapie intensive in Turchia sono sotto pressione con il 74% dei posti occupati a causa della pandemia. Nel Paese si sono registrati quasi 2 milioni di contagi e 17.610 vittime.