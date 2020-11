Tunisi: fallito il Forum per il dialogo politico libico per un governo di unità nazionale

(PRIMAPRESS) - TUNISI - Il Forum per il Dialogo politico libico si è concluso con un deludente nulla di fatto. Si era sperato che nella notte venisse nominato un governo di unità nazionale per mettere fine agli scontri tra il governo riconosciuto ed i ribelli del generale Haftar. Ma così non è stato. "Abbiamo concordato di riconvocarci tra circa una settimana in sessione virtuale per decidere sui meccanismi di selezione per la prossima autorità", ha detto l'inviata ad interim delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams. L'annuncio è stato fatto al termine di una settimana di lavori che ha tenuto impegnati 75 partecipanti di circoscrizioni e parti politiche libiche. - (PRIMAPRESS)