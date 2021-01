Tuffo di Capodanno nel Tevere: pioggia e freddo non fermano Mister Ok che si lancia dal Ponte Cavour

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il freddo e la pioggia non hanno fermato il tradizionale tuffo di Mister Ok anche se anticipato a sorpresa per evitare la presenza dei tanti curiosi. Le immagini del tuffo da Ponte Cavour Il tradizionale tuffo di inizio anno di “Mister Ok” Maurizio Palmulli e la sua squadra non è stato fermato nemmeno dal Tevere in piena o dalla pioggia. A lanciarsi come ogni anno da Ponte Cavour Mister Ok è stato assistito dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco affinché tutto si svolgesse in sicurezza. - (PRIMAPRESS)