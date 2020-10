Trump riduce la distanza su Biden secondo un sondaggio Fox e continua a imperversare con le tesi negazioniste del Covid

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Secondo un sondaggio di Fox il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump a livello nazionale si sarebbe ridotto. Il candidato democratico ha 8 punti di vantaggio con il 52% delle preferenze a fronte del 44% del presidente. Nell'ultima rilevazione di tre settimane fa il vantaggio era di 10 punti, con Biden al 53% dei consensi contro il 43% di Trump. Biden ha lanciato un appello agli elettori: "Il 3 novembre sceglieremo tra speranza e paura,tra unità e divisione" E Trump: "Con Biden non ci sarà futuro per l'America". Intanto la furia negazionista del tycoon continua ad imperversare e probabilmente, è questo a fruttargli una manciata di consensi in più tra le aree più fragili del paese. “I nostri medici guadagnano più soldi se qualcuno muore di Covid-19. Voi lo sapete...Sono persone intelligenti. E se c'è un dubbio...si è morti di Covid" non per patologie pre-esistenti. "Guadagnano 2 mila dollari in più". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, in un comizio in Michigan nel giorno in in cui Stati Uniti hanno superato la soglia dei 9milioni di casi di contagi. "Con o senza vaccino noi stiamo controllando l'epidemia, ma il vaccino la farà scomparire più velocemente e i vaccini arriveranno molto presto". - (PRIMAPRESS)