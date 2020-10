Trump dimesso dal Walter Reed. I medici: “può tornare a casa ma non è ancora fuori pericolo“

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Trump dimesso dall’ospedale militare. Mi sento molto bene". Così il presidente degli Stati Uniti, Trump, nell' annunciare le sue dimissioni dall'ospedale Walter Reed. "Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato (sotto l'amministrazione Trump, Ndr) ottimi farmaci e competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!", ha sottolineato Trump, che non è ancora fuori pericolo, ma può tornare a casa,dicono i medici:"Migliora e non ha complicazioni respiratorie" Trump è gasato: "Ho salutato i fan fuori dall'ospedale". - (PRIMAPRESS)