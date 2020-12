Truffa Ue: sequestrati beni all'ex eurodeputata Lara Comi per una nuova inchiesta dopo il suo arresto nel 2019

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sequestrati all'ex eurodeputata FI Lara Comi beni per oltre mezzo milione di euro. Eseguito dalla Guardia d Finanza, il provvedimento è arrivato nell'ambito di una nuova inchiesta, a Milano, nei confronti di Lara Comi e altre 5 persone. Comi finì ai domiciliari nel 2019 per corruzione, emissione di false fatture e truffa nei confronti dell'Ue; per lei, poi scarcerata, c'è già la richiesta di processo. Ora la nuova inchiesta, sempre per truffa ai danni della Ue. - (PRIMAPRESS)